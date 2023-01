Gobierno solicita ampliar la investigación contra quienes supuestamente recibieron dinero de Camacho

“Todas y cada una de las publicaciones son en el marco de la transparencia, lamentablemente los abogados decían que el señor Camacho no guardaba detención preventiva en la celda que habríamos mostrado y demostramos totalmente lo contrario. Se precautelan todos y cada uno de sus derechos, inclusive más, se le están dando privilegios al interior de la cárcel, también lo dicen sus abogados, familiares y el defensor del Pueblo, y todos quienes visitan a ese sujeto”, agregó.

Respecto a las vigilias, cercos o protestas en el perímetro del recinto penitenciario, el ministro comprometió acciones para garantizar hechos de violencia. “Entendemos el dolor del pueblo sobre los hechos ocurridos en 2019, no obstante, queremos manifestar que no se puede hacer justicias por mano propia, existen las autoridades correspondientes para hacer justicia, y se toman los recaudos para evitar enfrentamientos, no solo afuera de Chonchocoro sino en todo el país”, concluyó.