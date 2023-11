Gobierno ve ‘sabotaje’ contra su gestión y los indígenas denuncian reacción tardía

En el Gobierno ven intentos de ‘sabotaje’ al trabajo que realizan al apagar incendios y los indígenas señalan que denunciaron las quemas hace más de un mes, pero no tuvieron respuesta.



El vicepresidente David Choquehuanca exigió ayer que se investiguen y sancionen las quemas intencionadas. Es por eso que el Ejecutivo instruyó el envío -sobre todo al norte de La Paz y al departamento de Beni- de personal de Inteligencia para detectar a posibles culpables. Existen denuncias de organizaciones indígenas de detenciones “ilegales” en los lugares de los incendios.



“Exigimos a las autoridades competentes celeridad en la investigación y un castigo ejemplar para aquellos que atentan contra la vida y la naturaleza, provocando incendios en un intento de sabotear a nuestro Gobierno”, escribió Choquehuanca en sus redes sociales.



Sin embargo, ayer por la mañana ya algunos ministros hablaban de ‘sabotaje’ a las tareas de apagado de incendios. Uno de ellos fue el titular de Defensa, Edmundo Novillo, quien dijo que existen planes de obstaculización a la gestión forestal del Gobierno. Esta autoridad fue la que anunció que se envió un grupo de Inteligencia para investigar los incendios.



“Se ha activado (un) grupo de Inteligencia de la Policía que se va a desplazar, particularmente en el municipio de Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz), porque sospechamos y existen evidencias que nos han enviado. Allá ya han detenido personas que están dedicándose a la tarea maliciosa, a la tarea malintencionada de provocar estos incendios”, afirmó Novillo en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.



Por su lado, el representante del Consejo Indígena del Pueblo Tacana, Jorge Canamari, señaló que en su momento denunciaron ante las autoridades las quemas que se iniciaron hace más de un mes; no obstante, no hicieron nada y el fuego invadió la reserva del Madidi, que arde sin control.



“Hemos mostrado dónde han iniciado los incendios, pero estamos hablando de más de 40 días atrás. Tenemos los registros de los inicios de los focos de calor donde se han iniciado, en propiedades privadas y más allá y ha sido contundente. Día a día se han ido reactivando los focos de calor y lo que se debería hacer es dar fin a estos incendios”, dijo el representante indígena.



Mirada en el pasado



El ministro de Defensa pidió colaboración a la población para identificar a “malos ciudadanos”, que, según la perspectiva del Gobierno, actúan con “intereses oscuros, como pasó anteriormente. No vamos a permitir, de ninguna manera, que gente y personas que están provocando estos incendios queden impunes, sino que vamos a ser muy drásticos con todos ellos. Por eso, la Policía está desplazando Inteligencia al lugar”.



El Gobierno activó con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) controles en los chaqueos. El ministro Novillo hizo énfasis en apuntar a los empresarios agropecuarios medianos y grandes, a quienes advirtió con procesos.