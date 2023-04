Gobierno vence la resistencia en Adepcoca y Del Castillo baila con Tomasa

El 9 de septiembre de 2022 miles de cocaleros de Adepcoca llegaron hasta el mercado ilegal de coca en villa El Carmen y en un feroz enfrentamiento tomaron ese abasto y luego lo incendiaron. A raíz de ese hecho, se inició lo que los cocaleros describieron como persecución contra los dirigentes cocaleros que encabezaron esa movilización. Este viernes todo eso quedó en el olvido y el Gobierno logró lo que Evo Morales no pudo en su Gobierno, acercarse a los cocaleros de Los Yungas.

“Hay muchos temas que no podemos tocar aquí en la asamblea , les pido permiso para reunirme con su directorio, aquí están los fundadores, decirles que el tiempo de la conflictividad ya pasó ”, les había anunciado Castillo en su discurso.

“Yo creo que esa situación ha manchado a Adepcoca, esta era una asamblea de Adepcoca, como institución de la coca, no debía haber presencia de ninguna autoridad gubernamental, ahora lo que se ha comprometido el ministro pues tendrá que cumplir, si en caso no cumple, los dirigentes van a tener que responder por esa visita”, explicó el ex ejecutivo cocalero.