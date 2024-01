‘Golondrinas’: El oficio miserable de bolivianos en el campo argentino

“Hola, mi hija busca urgente una pareja con hijos o sin hijos para trabajar en (la cosecha de) frutilla para la zona de Cardales. Dan casa para vivir. Si a alguien le interesa me habla. Este es mi número”. Este unos de los tantos mensajes que aparecen en grupos de Facebook de la comunidad boliviana en Argentina. Este es el inicio de la explotación laboral y de una vida miserable para los trabajadores “golondrinas”.

“Hola muy buenos días. Me presento: mi nombre es F. Moreno. Estamos inscribiendo personas interesadas en las cosechas de uva en La Rioja y Mendoza . Para mayor información te podrás contactar a través de una llamada telefónica, les voy a brindar mi número para aquellos que estén interesados”. Ese es otro de los mensajes para los trabajadores “golondrinas”. En este caso la paga es un poco más: 750 pesos argentinos, unos seis bolivianos con 20 centavos.

“Trabajadores golondrinas, monoambiente (15 mts2). 2/3 plazas. Alquiler temporario en Mar del Sur. ¡¡¡Precios promocionales!!!!”. Este mensaje es para los obreros que quieran ir a trabajar a Mar del Sur y no tengan vivienda.

Gustavo Morón, abogado argentino y activista de la comunidad boliviana en el vecino país, explicó a este medio que muchos de los trabajadores “golondrinas” son bolivianos que radican en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. El experto detalló que en su país no se habla mucho de este tipo de “explotación laboral” debido a que estas labores se desarrollan en el área rural.

“El caso de Mendoza es un claro ejemplo de trabajadores ‘golondrinas’. Muchos de los migrantes bolivianos están de paso, dicen que luego se irán a España o Chile. Entonces son trabajadores ‘golondrinas’ que aguantan en las condiciones que viven y trabajan, pero que nadie hace nada. No te olvides que Argentina es un país agroexportador, tiene que ver con la producción agrícola en todo sentido. Hay bolivianos que incluso van felices a trabajar, hay compatriotas que publican en Tik Tok cómo viven en esas condiciones. Hay normas, hay convenios, antes no se identificaba la trata, pero ahora sí”, dijo Morón.

“Cuando llegamos (a una finca en Mendoza) estuvimos tres días sin comer, después nos dieron un adelanto de 20.000 pesos (argentinos), a los que después se les hicieron varios descuentos que desconocemos su origen. Vivíamos en cuartos de 2 x 2 metros que compartimos entre cuatro personas. El techo estaba quemado, entraba agua y no teníamos servicios. Jamás pensamos que eso era así. No queríamos denunciar para que nuestras familias no se enteren cómo estábamos viviendo, eso era indigno”, relató en octubre de 2023 un boliviano que fue rescatado de una finca de Mendoza.