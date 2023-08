Golpean, roban y amenazan de muerte a periodista en Sucre

“Se acercaron, me empujaron y me quitaron mi celular de las manos donde tenía las imágenes de este lamentable hecho. Les grité que soy de la prensa mostrando dos credenciales, una de mi medio y otra de la Federación de la Prensa de Chuquisaca y pedí que me devuelvan mi (teléfono) celular”, describió Valdez a la Unidad de Monitoreo de la ANP.

Mientras la periodista intentaba recuperar su móvil, una mujer lo entregó a otras personas, y luego la empujaron para facilitar la huida de la agresora. “Vinieron otras personas que me golpearon en el rostro, lesionaron mi nariz, me agarraron de las manos y uno de ellos me tomó del cuello amenazándome de muerte. Lo único que hice fue llorar de impotencia luego de ser agredida por hombres y mujeres que no respetaron mi condición de mujer ni de ́ periodista. Rompieron mis lentes y me quitaron mi anillo de matrimonio”, relató la periodista.