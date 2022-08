Gonzalo Chávez: “El Gobierno debe dejar el narcisismo y aceptar la crisis”

_¿Cómo se puede entender este préstamo de $us 400 millones para apoyar al TGN?

Este dato muestra las enormes dificultades que tiene el erario nacional para afrontar los proyectos de inversión o gasto que se tiene. Hace más de nueve años, el Gobierno tiene déficit público, eso significa que gasta mucho más que los ingresos que le llegan por impuestos.

Entonces, el Gobierno, al no tener ingresos propios y genuinos, apela a aumentar la deuda externa. Recordemos que esa deuda, en 2006, cuando el MAS entra al Gobierno, era del 64% del Producto Interno Bruto (PIB) y los países amigos nos perdonaron la deuda externa y los organismos internacionales. En 2007, esta deuda bajó al 17% del PIB, coincidió con el incremento de los precios internacionales del gas y el petróleo.

Ahora, esa deuda externa ha subido desde 2007 hasta la actualidad como hasta en 31% con respecto del PIB y el Gobierno se viene prestando de organismos internacionales, en este caso $us 400 millones de la CAF, hace poco hubo otros $us 400 millones del Banco Mundial y suma la deuda externa justamente para poder afrontar temas de inversión y otros proyectos.

Es importante ver las proporciones. La deuda externa es el 31% del PIB, pero el déficit público es como del 10% del PIB, unos $us 4.000 millones. Para este año se ha ofrecido $us 5.000 millones de inversión pública; el año pasado fue de $us 4.000 millones y sólo se ejecutaron $us 2.600 millones. Este año, la promesa es de $us 5.000 MM. Aproximadamente, Bolivia necesita como $us 10.000 millones de inversión pública y para cerrar su déficit público. Entonces, $us 400 millones está entre un 5% y 6% del PIB, es poco, pero muestra las enormes dificultades fiscales que tiene el Gobierno para cerrar la brecha y seguir operando.