Gremiales anuncian movilizaciones para la primera quincena de septiembre, en rechazo a la facturación electrónica

Mario Cazón, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) indicó que los gremialistas y cuentapropistas -que pertenecen al Régimen Tributario Simplificado (RTS)- no están obligados a emitir factura, si su capital es menor o igual a Bs 12.000.

“En esas categorías existe el Régimen Tributario Simplificado, estos contribuyentes no emiten factura (…) Tiene que quedar claro que este régimen no va a emitir factura nunca y, por tanto, no es necesario que implementen un sistema de facturación en línea”, afirmó Cazón.