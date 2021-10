Gremiales cierran filas y dicen que nada detendrá la movilización del jueves

Escucha esta nota aquí

Nada detendrá la movilización de los gremiales el jueves, con marchas y bloqueos en los nueve departamentos del país, junto con los movimientos cívicos, transportistas y otras organizaciones si es que el Gobierno no anula hasta mañana la Ley 1386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Así lo confirmó el secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa. “Si alguien dice lo contrario, me ha malinterpretado, hemos dado un plazo de 72 horas al Gobierno. Si es que el Ejecutivo deroga antes de eso la Ley 1386, por supuesto que estamos dispuestos a dialogar. No hay cambio, estamos yendo a un paro y eso es definitivo, no solamente el sector gremial, sino varios otros”.

Explicó que como se realizó la anterior semana durante el paro cívico, los gremiales realizarán marchas de protesta en las nueve capitales departamento, “tendremos apoyo de los cívicos, Conade y otras organizaciones. Ustedes ya han visto que en esta jornada se han movilizado los transportistas, así que será una movilización contundente, no hay forma de pararla”.

Por su parte, el secretario general de la Confederación, César Gonzáles, complementó que la resolución emanó de un ampliado nacional y ningún dirigente puede parar la movilización, “nos estamos organizando, estamos en pie de lucha y nada nos desmovilizará. Primero es la movilización y luego puede ser el diálogo. Esa es la posición correcta. El magno ampliado nacional debe aprobar cualquier acercamiento. Ya no hay tiempo para hacerlo, el plazo de las 72 horas está corriendo”.

Además aclaró que la norma que el Gobierno decidió retirar ayer de su tratamiento en la Cámara de Senadores es el proyecto de ley 218. “No cambia nada, seguimos en emergencia, corre el plazo que fenece el 20 de octubre y el jueves estaremos en las calles. La demanda principal es la abrogación de la ley 1386”.

Desde el MAS, la senadora y presidenta de la comisión de Constitución, Virginia Velasco, señaló que la ley 1386 no se abrogará, y recordó que en su comisión se la aprobó por unanimidad, con el voto de senadores de la agrupación Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa.