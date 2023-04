Gremiales frenan bloqueos y piden a Arce formalizar retiro de ley 280

“ Las federaciones solicitaron que se decrete un cuarto intermedio en los bloqueos porque el presidente (Luis Arce) se habría comprometido públicamente a retirar el proyecto de ley 280. El cuarto intermedio será hasta que el Gobierno demuestre con un documento, pero no se levanta el estado de emergencia, quiere decir, que igual vamos a seguir movilizados si es que el presidente no muestra la documentación de haber retirado oficialmente los proyectos de ley”, informó a este medio el ejecutivo nacional de los gremiales, Jesús Cahuana.

“Informales que por disposición del presidente Lucho Arce se ha retirado este proyecto de ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional hace 20 días exactamente, por lo tanto, no existe ningún paquete de leyes. El proyecto de ley 280 no está actualmente en la asamblea mientras no se termine el proceso de socialización”, aseguró el funcionario.

“El proyecto 280 tendría que retirarlo el ministro de Economía y de Justicia quienes son los proyectistas de esta ley. No ha sido retirada y por lo pronto se ha suspendido para la socialización con los sectores. No se puede abordar la ley 280 mientras no se termine de socializar la ley y eso puede significar bastante tiempo. Tenemos socializando más de 100 leyes, esta puede ser una de las leyes que nunca se logre socializar definitivamente con la aceptación de los sectores. No podemos tratarla ni trabajarla en Comisión y menos llegar a plenaria”, aclaró la parlamentaria.