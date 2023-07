Gremiales logran acuerdo con Eva Copa, pero cívicos amenazan con revocatorio

Los gremiales del Sur de El Alto pusieron en apuros a la alcaldesa alteña, Eva Copa, y a los vecinos de varias zonas luego de protagonizar el bloqueo de avenidas y carreteras durante la jornada de ayer para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio de 10 puntos. Tras varias horas de negociación, las autoridades municipales y dirigentes llegaron a un acuerdo para evitar la escalada del conflicto. Sin embargo, los cívicos advirtieron con volver a movilizarse en favor del revocatorio y los concejales del MAS formularon nuevas denuncias contra Copa.

“De esta mesa de diálogo está saliendo humo blanco. Hemos conseguido varios logros para la familia gremial. Hemos llegado a acuerdos en común y en este momento he dado el instructivo para que se desmovilice el sector”, informó el presidente de los gremiales del sur, Luis Paco.

El dirigente enfatizó que la protesta no tenía tintes políticos y dijo que si el acta no se incumple en el tiempo estipulado volverán las movilizaciones, pero esta vez con 125 puntos de bloqueo.

El pliego petitorio contemplaba: la restitución del subintendente del Distrito 8; nueva ley de asentamientos sin elevación de patentes; levantamiento inmediato de ferias ilegales, restitución de los ítems en ferias y mercados; nueva licitación del contrato de la basura en consenso con la Federación de los Gremiales del Sur y el Pacto de Unidad; ripiado de la tercera fase de las ferias legales; no al incremento de pasajes y eliminación de trameajes; cumplimiento en la entrega del puente desnivel del Distrito 8; funcionamiento inmediato de los Wayna Buses; aprobación del asfaltado de la avenida Periférica, y cumplimiento a todas las actas que hemos firmado con el municipio.

De estos pedidos todos fueron atendidos y aclarados. También se incluyó la creación de mesas de trabajo que funcionarán desde este miércoles, además de la cesión de un terreno para la construcción de la sede de los gremiales del Sur.

El secretario municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares, destacó que el acuerdo no se haya desvirtuado con intereses políticos y señaló que darán cumplimiento a los pedidos para evitar nuevas movilizaciones.

“Agradezco que no se haya politizado. Hay otra gente que ha querido aprovecharse de esta reivindicación de los gremiales, gente de política. Ha sido claro el presidente esto no es político y estamos llegando a acuerdos que van a beneficiarles. Hemos reconocido que tal vez no hemos atendido a tiempo en algunos casos”, sostuvo el funcionario.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, es cuestionada por algunos sectores que la acusan de no realizar una buena gestión y no entregar obras. Denuncias que ya fueron desvirtuadas por la autoridad.

En esa reunión de gremiales, se trataron las obras que beneficiarán a este sector y no así proyectos para el municipio alteño que deben ser discutidos con las juntas de vecinos.

Un tema que generó conflicto no solo con el Distrito 8 de El Alto, sino con otras zonas es la ampliación del contrato con la empresa Trébol, encargada del recojo de basura. El municipio confirmó que no hubo incremento en el precio y garantizaron mejoras en el servicio como más puntos de recojo de los residuos, camiones con carga lateral y barrido mecanizado en el centro alteño.

“Ni un centavo, no hay incremento. Hay algunas concejales del MAS que quieren hacer creer que hemos hecho un nuevo contrato con incremento y no hay eso. Está como era antes y no podemos darnos el lujo de aumentar y estamos tratando de ser austeros, pero sí debe haber mejoras y debe haber cobertura total del recorrido” ratificó Balladares.

Respecto al funcionamiento de los 16 vehículos del Wayna Bus, programado para finales de junio y que no se cumplió, la alcaldesa Copa informó que circularán desde la primera quincena de julio. Esto se debería a que los buses fueron precintados por la Fiscalía como parte del proceso legal por la contratación “irregular”, para el sistema de recaudo y un daño económico de Bs 2,6 millones causado en la gestión de Soledad Chapetón.

Entre tanto continúen las investigaciones, hay avances en la planificación del recorrido que será en el Norte hasta la Zona San Roque y un tramo por la Universidad Pública de El Alto (UPEA); en el Sur, por la Terminal Interdepartamental y Senkata hasta el Puente Vela.

El Wayna Bus no tiene subvención municipal y compartirá la administración con una empresa privada que mantendrá el pasaje de Bs 1,5.

Revocatorio

Durante el bloqueo a iniciativa de los gremiales, dirigentes y concejales volvieron a amenazar a Copa con un revocatorio. El cívico Gregorio Gómez cuestionó la ampliación del contrato con la empresa de recojo de basura y adelantó nuevas protestas en contra de la gestión de la autoridad municipal. Una concejala del MAS también reiteró su denuncia por viajes de la alcaldesa.

“¿Qué dirigente están vendiéndose? Hemos visto, han respaldado públicamente la mala gestión y sus viajes turísticos de la señora alcaldesa. El pueblo ya ha visto, no vamos a tapar el sol con un dedo, no hay gestión pública, no hay obras, en los colegios no hay atención. Hay una inversión millonaria por el coronavirus y ese fondo no llega a los colegios, ¿dónde está esa plata? Queremos saberlo”, manifestó el cívico.

Agregó que pedirán un informe público y exigieron que pueda ser televisado a la alcaldesa Copa para que especifique qué obras y proyectos se ejecutaron, además de otros que estén en curso. “Va a haber una nueva movilización por el revocatorio y no lo vamos a anunciar por estrategia porque viene algo grande todavía, el pueblo ya ha despertado”, dijo Gómez.

La alcaldesa alteña fue contundente al decir que: “nosotros no tenemos miedo al revocatorio”. Eso sí, expresó su desacuerdo con que personas de otros departamentos lleguen a su ciudad para impulsar un revocatorio.

“No estamos de acuerdo con que se traiga gente de otros departamentos y que haya movimientos políticos para este y así desestabilizar a nuestra Alcaldía”, aclaró Copa y enfatizó que el Comité de Organizaciones Sociales Revolucionario es político, emanado de Evo Morales.

El 27 de junio, Copa denunció que la Procuraduría General del Estado es el “bunker del ala racista y discriminadora del MAS”, refiriéndose al bloque radical del oficialismo. Agregó que a este sector “no le gusta que una mujer maneje la ciudad de El Alto”. La Asamblea de la Alteñidad indicó que dentro de la Procuraduría manejada por Wilfredo Chávez se estaría usando para reuniones de coordinación contra los gobiernos municipales y departamentales que están con Luis Arce.

A través de un comunicado, Chávez desmintió estas versiones “políticas” que involucran a la Procuraduría en movilizaciones. “Nos parece injusto y totalmente incoherente con la verdad que se vierta este tipo de acusaciones con la Procuraduría que hace un trabajo eminentemente jurídico y técnico”, dijo el procurador.

Por otro lado, persiste la denuncia de gastos de la alcaldesa en viajes al interior y exterior del país. La concejala Fabiola Furuya, del MAS, detalló que en 60 días hábiles la alcaldesa Copa habría hecho 26 viajes.

Según la denuncia, en el mes de mayo solo habría trabajado dos semanas y recibió un sueldo entero. “Quien paga estos viáticos, sin duda es la ciudad de El Alto”.

“Tenemos en la ciudada una autoridad que parece que es turista y le gusta viajar mucho. En las gestiones 2021, 2022 y 2023, nuestra alcaldesa ha hecho siete viajes internacionales y ha hecho cerca de 19 viajes dentro el Estado. ¿Qué beneficios ha traido? Lastimosamente, nada”, cuestionó.

