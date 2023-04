Gremialistas, cívicos y transportistas ratifican bloqueo de calles y avenidas, además de movilizaciones este jueves

“Después del bloqueo de 24 horas realizaremos una evaluación para ver qué medidas podremos realizar si es que el Gobierno no retira el proyecto de ley 280”, afirmó Cahuana, en entrevista con esta casa periodística.

Por su parte, el vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, manifestó que desde las 0:00 horas del jueves iniciará la medida de presión en diferentes puntos del departamento cruceño y no sólo en la capital cruceña, ya que a la protesta se sumarán los comités cívicos provinciales con los cortes de rutas.

“El Comité Pro Santa Cruz se ve en la necesidad de salir a las calles con sus sectores para defender los derechos de los bolivianos. Aclaramos a la sociedad que será un bloqueo y no un paro cívico ”, dijo en conferencia de prensa.

El cívico pidió al comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Erick Holguín, que cumpla con la Constitución Política para no reprimir las protestas y más bien garantizarlas.

“Si el presidente Arce no nos escucha, esperamos por un ampliado para que en esa instancia tomemos las acciones”, añadió.



En contacto con EL DEBER, Mario Guerrero, secretario ejecutivo del Sindicato de Micros en Santa Cruz, sostuvo que los choferes del transporte público trabajarán de manera normal y que, por el momento, no se sumarán a ningún tipo de movilizaciones.



Aclaró que en su ampliado, que se desarrolló el 5 de abril, los sindicatos de colectivos determinaron, entre otros acuerdos, "rechazar contundentemente el proyecto de ley 280 porque sanciona penalmente la protesta social, la confiscación de bienes patrimoniales, vulnerando los derechos constitucionales".



También acotó que este jueves no ingresarán en confrontación con aquellos que cumplen con el paro y que buscarán rutas alternativas para continuar con su ruta.