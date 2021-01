‘Gringo’ González vuelve a los medios y dice que la última vez que habló con Evo fue antes de su renuncia

Escucha esta nota aquí

José Alberto ‘Gringo’ González, expresidente del Senado, volvió este lunes a los medios de comunicación, tras casi 14 años en la vida política. Ahora conduce un programa por las tardes en radio Éxito.

La exautoridad del MAS dijo que la política no lo hacía feliz y que la última vez que habló con Evo Morales fue la noche antes de su renuncia, en noviembre de 2019, sin animarse a revelar el contenido de esa charla.

“Yo sigo sintiendo un gran respeto y afecto por Evo, lo quiero como un hermano, ha hecho un gran trabajo como presidente de Bolivia. La opinión personal que tengo es que ha sido el mejor presidente de Bolivia, pero hace un año y algo más que no hablo con él, como tampoco he hablado con Luis Arce. No los he buscado y ellos tampoco me han buscado”, contó en entrevista con radio Fides.

El hombre que llegó a ser secretario privado del exmandatario, cónsul general en Argentina (2009), embajador en Brasil (2010), senador y después representante nacional ante la OEA, afirma que no siente que tuviera más futuro en la política.

“No he recibido ninguna llamada, ninguna propuesta, yo creo que la gente ha sido respetuosa de mi decisión (…) Yo declaré varias veces que la política no me hacía feliz, que prefería hacer periodismo, no es una cuestión de oportunismo, la política es un espacio que no me daba felicidad, ayer volví a la radio y fue una tarde en la que me sentí feliz”, afirmó.