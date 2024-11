Gróver García afirma que revisarán el reglamento del MAS

El presidente del MAS, del ala arcista, Gróver García, informó que revisarán el estatuto y reglamentos del partido político, en un congreso orgánico que se prevé para los próximos días.



“La sigla está en vigencia, está en manos de nuestras organizaciones sociales (…). Las organizaciones matrices ya nos hicieron conocer para planificar y convocar un congreso orgánico donde tenemos que debatir todos los militantes, se va a tratar los estatutos y reglamentos”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.



En este encuentro, a solicitud de las organizaciones sociales matrices del MAS, se debatirán el estatuto y reglamentos porque en el último congreso realizado en el Trópico de Cochabamba aprobado en solo “dos horas a tres” hicieron cambios que no dan oportunidad a las nuevas generaciones.



“Ellos han hecho a su modo y a su forma. Muchos nuevos líderes, las nuevas generaciones no tienen oportunidad para ser autoridades departamentales o nacionales, porque en ese estatuto y reglamentos que está en vigencia, que aprobaron en nuestro Trópico aumentaron los años de militancia y eso les corta a las nuevas generaciones”, explicó García.



Remarcó que, el Instrumento Político nació en su tiempo para ser incluyente, sin hacer de lado a los futuros líderes, por ello, se planifica un congreso orgánico.



“En los estatutos reglamentos se corta también los derechos porque las organizaciones sociales que estaban en el anterior estatuto y reglamento, estaba incluidos; pero en este último estatuto elaborado en el Trópico los han relegado a un lado, ya no están”, advirtió.



Por su parte, el representante de la Central Obrera Regional (COR), Marcelo Mayta, destacó la Sentencia Constitucional 0776/2024 S-4, que validó el congreso del MAS que eligió al dirigente campesino Grover García como nuevo jefe nacional del instrumento político.



“Querían arrebatarnos este instrumento político y simplemente eternizar a un caudillo (Evo Morales) para que ‘él todopoderoso’ mande dentro de este instrumento. Hoy por hoy ha retornado y las bases sociales a la militancia. Estamos muy contentos porque goza de legitimidad nuestro hermano Grover García”, dijo Mayta.



Asimismo, señaló que era momento de empezar a estructurar el Movimiento al Socialismo y por ello, el congreso orgánico es “muy importante”.



“El estatuto actual está hecho a la medida para que se eternice el señor Evo Morales y eso hay que cambiar porque ese estatuto es excluyente y es por esa razón, que es uno de los primeros trabajos que tiene (…) para ya determinar y hacer cambios a la medida de toda la militancia del Movimiento al Socialismo”, aseveró el dirigente de la urbe alteña.