Guido Áñez denuncia al gobierno ante la OEA por ejercer "terrorismo de Estado" con el cerco

Por ello, como ciudadano boliviano asilado en EEUU, “pongo en su conocimiento la situación que vive mi país y que su persona a través de canales correspondientes haga conocer a los miembros que Bolivia no cumple con los requisitos esenciales de la Carta Democrática Interamericana, ya que es un Estado donde no se vive libertad, no existe división de poderes, no hay una prensa libre y existimos ciudadanos exiliados y más de un centenar de presos políticos, y el legítimo derecho a la protesta se encuentra prácticamente sin vigencia", alega en la carta entregada.