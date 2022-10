Guido Áñez sugiere otra estrategia para el paro, llevarlo a un conflicto nacional e internacional

Por ello, planteó un cambio de estrategia. “Eso significa que no podemos seguir solos como región con el paro, hay que ‘nacionalizar’ el conflicto . Conversar y hacer acuerdos con La Paz, El Alto, Tarija que ya asumió medidas, y con todos los departamentos. Comcipo planteó ya un paro nacional. El Alto tiene problemas de ingresos por falta de censo. Cochabamba empezó con poca fuerza. Se debe ampliar el conflicto nacional. Que la región no sea la víctima, sino el líder de una demanda que aglutina a todos”, aseveró.

Reiteró que dentro y fuera del país se debe entender que lo que se comete con Santa Cruz es “terrorismo de Estado". "Si te disparan con un cañón no puedes contestar con onda. No podemos contestar con cantitos y taquiraris debajo del Cristo. No llamo a un alzamiento armado, que se entienda bien, sino a que se debe asumir esta estrategia, porque el Gobierno cerca y no tiene contemplaciones” .

Lamentó que los asambleístas cruceños no den la talla. “Hay dos tipos de políticos, los administradores de poder y los constructores de poder, los últimos eran los que habían antes. Los administradores de poder no están a la altura, y no vemos el sacrificio de las autoridades. En 2002, tras el censo, la integrantes de la bancada cruceña hicimos huelga hambre y fue de esa forma que conseguimos los 28 diputados para Santa Cruz. No basta con velar la puerta del presidente del Comité Cívico Rómulo Calvo, sino sacrificarse como el empresario que sigue con la carga social de pagar sueldos y lo asume sin vender sus productos. La gente sigue al político que se sacrifica no al que se la pasa cómodo en tik tok”.