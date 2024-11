Gustu, ubica a Bolivia en el mapa gastronómico mundial por séptima vez

Este martes se inscribió un nuevo logro en la historia del restaurante paceño Gustu. En una ceremonia especial realizada en Río de Janeiro (Brasil) se anunció que Gustu es, por séptima vez, uno de los 50 restaurantes más importantes de América Latina. En el evento, que reunió a los más prestigiosos chefs de toda Latinoamérica y periodistas de todo el mundo para la entrega de premios más importante del sector gastronómico latinoamericano: el Latin America´s 50 Best Restaurants List organizada por William Reed, que reconoce la gastronomía en su más alto nivel, celebrando la singularidad e identidad local de los restaurantes de la región , se reconoció por séptima vez a GUSTU como el Mejor Restaurante de Bolivia (2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023 y 2024) y el N° 38 de Latinoamérica .

La lista ampliada incluyó a dos restaurantes bolivianos más: Ancestral (La Paz) en el puesto 63, y Phayawi (La Paz) en el puesto 69. Además, como en anteriores versiones, Gustu recibió el título de mejor restaurante de Bolivia.



Sumaya Prado, gerente general, Kenzo Hirose y Jairo Michel, los dos jefes de cocina, recibieron el galardón que reafirma a Gustu como el restaurante insignia de Bolivia y que es un reconocimiento al valor de la gastronomía nacional, como auténtica, diversa y única en el mundo, la que la convierte en un potencial para el desarrollo económico, cultural y social del país.



“Es para nosotros un privilegio poder mostrar todo el orgullo y respeto que sentimos por Bolivia y sus productos, por nuestra riqueza cultural, diversidad biológica y el enorme patrimonio alimentario de los diferentes pisos ecológicos de nuestro país. Este es un reconocimiento, no a un equipo, no a un restaurante, es un reconocimiento a todo el valor que tiene la gastronomía boliviana y su potencial para impulsar el progreso sostenible del país”, dijo Prado.



Ubicado en la calle de 10 del barrio de Calacoto, entre la avenida Costanera y la calle Los Sauces, al sur de La Paz, Gustu es la puerta de ingreso a una experiencia que resalta el valor, las particularidades y el potencial de cientos de productos autóctonos del país cuyos aromas, colores y sabores se transforman en platos que transportan a un viaje por las diferentes regiones del país. Es un espacio de culto y tributo a Bolivia.



“Nos sentimos honrados de aportar con nuestro trabajo para hacer que el mundo ponga sus ojos sobre Bolivia. Estamos físicamente en La Paz, pero trabajamos con insumos de los valles, los llanos, el chaco, la amazonia, el altiplano. Gustu es una ventana para Bolivia, nuestro interés no es solo posicionar al restaurante, nuestra visión es mostrar nuestro país”, dice Jairo Michel, uno de los dos jefes de cocina del restaurante.



Kenzo Hirose, el otro Jefe de Cocina, destaca la importancia de cada uno de los integrantes del equipo de Gustu, que contribuyen a proyectar al país desde este espacio. “Acá todos amamos y disfrutamos lo que hacemos. El cocinar, el filetear un pescado, el administrar o el hacer la limpieza. Todos somos importantes”, afirma el boliviano que subió cada uno de los peldaños hasta llegar a la cima de la cocina de Gustu.