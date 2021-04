Gutiérrez: "Si la Fiscalía rechaza investigar a Lidia Patty por el 'golpe de Estado' es porque no hubo tal"

Escucha esta nota aquí

El diputado opositor José Carlos Gutiérrez (Creemos) observa que la Fiscalía, al rechazar la denuncia en contra de la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, confirma que no hubo el supuesto 'golpe de Estado' que se investiga contra ex autoridades del Gobierno transitorio.

“La Fiscalía le está dando la razón a nuestra denuncia, porque no va a investigar, supuestamente, a Lidia Patty, porque considera que el gobierno de transición fue totalmente constitucional y no hubo golpe; categóricamente la Fiscalía está aceptando que no hubo golpe”, sostuvo el legislador en conferencia de prensa.



Gutiérrez acotó que es preocupante enterarse del rechazo del Ministerio Público a través del abogado de Patty. "No puede ser que la defensa de Lidia Patty conozca antes que nosotros, como denunciantes, la postura del Ministerio Público", lamentó, a tiempo de señalar que él, pese a ser parte denunciante, no fue notificado y que el lunes acudirá a la Fiscalía en La Paz para conocer los motivos del rechazo de la denuncia.

La denuncia contra la ex diputada apunta a delitos tales como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, prolongación de funciones y beneficio en razón del cargo.

"¿Por qué se investiga un supuesto golpe cuando la Fiscalía rechaza una denuncia por este mismo hecho? Si la prórroga de Lidia Patty (como diputada) ha sido constitucional y la Fiscalía no le da la razón a nuestra denuncia y no va a investigarla es porque considera que el Gobierno de transición fue constitucional y no hubo golpe en este caso. Si rechazan investigar a Lidia Patty por 'golpe de Estado' es porque no hubo tal", expresó el diputado de Creemos.

La fiscalía ha rechazado nuestra denuncia contra la señora Lidia Patty y nos da la razón, cuando afirmamos que #NoHuboGolpeFueFraude. Vamos a pedir que la fiscalía certifique que nunca hubo golpe de Estado en Bolivia. pic.twitter.com/orteUuaJHB— Jose Carlos Gutierrez (@jcpolitic) April 24, 2021

Entretanto, la ex diputada Patty dijo que "pondrá en su lugar" a los diputados de Creemos y anunció un proceso por difamación, después de que la Fiscalía desestimara la denuncia interpuesta en su contra. "Nuestro Gobierno es democrático, nuestro presidente (Luis Arce) es electo, las mujeres de pollera no vamos a ser víctimas nuevamente de estos señores diputados. Que se corrijan, que aprendan, los voy a poner en su lugar porque no me pueden hacer (daño) a mí", subrayó

Sobre las declaraciones de Patty, el diputado Gutiérrez dijo que solo cumple su labor como fiscalizador y que la demanda no aplicaría puesto que está haciendo un trabajo que ella no hizo. "La señora está lejos de la realidad y mal asesorada, de paso, a no ser que haya intención de una persecución a diputados en funciones", manifestó.

Patty criticó a Gutiérrez por continuar como diputado siendo que también fue legislador en la gestión pasada. "Eso es vivir del Estado", señaló. Acotó que ella gasta el dinero que ganó cuando era asambleísta en los procesos que presentó sobre el caso "golpe de Estado", que sería en "beneficio de la población boliviana".



Por el supuesto golpe de Estado está recluida preventivamente la ex presidenta Jeanine Áñez y sus ex colaboradores Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, además de oficiales de la Policía y las FFAA.





