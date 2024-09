“Ha llegado el momento de terminar con mis labores en su gabinete ministerial”, la despedida de Iván Lima en su carta al presidente Luis Arce

Desde el día en que asumí el compromiso de acompañar su mandato, he dedicado mi más grande y denodado esfuerzo a colaborarle a alcanzar los nobles propósitos que en ese momento se había trazado para conducir los destinos de nuestra patria.



Desde ese primer momento, lo colaboré alentado por la inquebrantable convicción democrática que me asiste desde muy temprana edad y alumbrado por la experiencia que a lo largo de los años acumulé en el ejercicio del derecho, persuadido además de que, tanto en ese momento como en todos los que nos tocó enfrentar, Bolivia demandaba de nosotros —de usted y de sus ministros— la más grande de las entregas y la más firme de las voluntades.



En este tiempo hemos enfrentado severas dificultades y hemos superado grandes escollos. Con el equipo humano que ha caminado a mi lado en estos casi cuatro años, hemos colaborado decididamente a hacer del Estado un espacio más comprometido con su pueblo, para el que hicimos posible un acceso más ecuánime y equilibrado a la justicia, y para el cual creamos más y mejores oportunidades, en el marco del derecho y de la democracia.



Con usted, Señor Presidente, comprobamos de manera inequívoca que la democracia es un privilegio que debemos preservar a toda costa y que la unidad del país y de los bolivianos es un bien que debemos sustentar todos los días, con mucho esfuerzo y con no menos tenacidad. Ha sido un tiempo intenso de entrega y dedicación por Bolivia y cada minuto del mismo ha valido la pena.



Ha llegado el momento de terminar con mis labores en su gabinete ministerial, por lo que le presento mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Le agradezco por la oportunidad que me dio para servir a nuestra Patria y al pueblo boliviano.



Con este motivo, reciba usted las consideraciones de mi más alta distinción.



Iván Lima Magne