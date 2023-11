¿Habrá ajustes en el gabinete? Richter prevé el cambio del canciller y dice que no está mentalizado en ningún otro cargo político

¿Cuándo será el cambio de ministros? El portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, dijo que el Jefe de Estado no dio señales sobre este ajuste, salvo el anunciado cambio del canciller Rogelio Mayta. En lo personal sostuvo que no está mentalizado en ascender a otro cargo político.

Mayta asumirá la representación del país en una de las magistraturas de la Comunidad Andina (CAN). S u postulación fue aceptada y fue el mismo presidente, Luis Arce, quien anticipó este ajust e, pero no mencionó ninguna fecha probable.

“Hoy tengo este rol de vocero presidencial con el cual el Presidente me ha honrado con su confianza. Es un papel complejo, delicado, sensible, pero también no tengo inconvenientes aquí y no miro hacia adelante ninguna situación en absoluto”, aseguró.