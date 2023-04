Habrá nuevo reglamento y convocatoria a magistrados; preparan acción contra vocales

“Vamos a tomar acciones porque esa sentencia constitucional no correspondía ni siquiera en ser admitida. El demandante ni siquiera está inscrito, no presentó sus papeles y presenta un amparo. Además, el señor impugna un inciso del reglamento y este tribunal tumba todo el reglamento. Eso no puede ser”, declaró airado el diputado Patricio Mendoza (MAS).