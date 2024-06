"Hacen bien los senadores y diputados en sesionar", afirmó Rodríguez Veltzé sobre sesión de Asamblea

"Los ciudadanos auto prorrogados en el TCP no tiene competencia alguna, menos para suspender la Asamblea Legislativa, sus actos son nulos por mandato constitucional. Hacen bien los senadores y diputados en sesionar y aprobar la agenda legislativa irregularmente postergada" , reza una publicación del exmandatario en su cuenta de X.

Fue así que, este jueves cerca del mediodía se instaló la sesión, que se desarrolló casi en penumbras porque el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados ordenó fumigar el hemiciclo del edificio; pese a ello, la Asamblea Legislativa validó la ley que ordena el cese de los magistrados del Órgano Judicial.



Se conoció que asistieron 106 legisladores, entre diputados y senadores, de los 130 que son en total. Los ausentes se alinearon con el bloque del MAS leal al presidente Luis Arce y calificaron de “ilegal” la sesión porque el Tribunal Constitucional admitió una acción de nulidad.



En ese contexto, se validó el proyecto de ley 075 (del cese a los magistrados 'autoprorrogados'), el decreto del indulto y un préstamo por más de $us 200 millones que se tramitaron a CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para la construcción de una carretera en Colomi, en Cochabamba.



Las normativas “sancionadas” fueron enviadas al Órgano Ejecutivo para que el presidente Luis Are las promulgue. En caso que esto no suceda, la Asamblea Legislativa tiene la prerrogativa de promulgar las leyes al cabo de 10 días.