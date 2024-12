Hassenteufel reconoce rechazo ciudadano a las judiciales; recuerda que la CPE establece este sistema y que el TSE debe cumplir con la Constitución

Un proceso accidentado



"La Constitución Política tiene un mandato muy concreto en el artículo 203, en el sentido de que las decisiones del Tribunal Constitucional son obligatorias, son vinculantes y ninguna autoridad puede sustraerse a su cumplimiento so pena de ser enjuiciado penalmente", explicó el presidente del TSE.



Añadió: "Entonces, si bien el Tribunal Supremo Electoral, en la sala plena, hubo un consenso absoluto en que ese último fallo, sobre todo, resultaba violatorio del principio de preclusión y atentaba contra las competencias específicas del Tribunal Supremo Electoral y del Órgano Electoral, no tuvo más remedio la sala plena que aceptar aquel fallo y, en consecuencia, llevar adelante la elección de manera parcial".



“Esta elección, estamos convencidos de que no es la mejor; pero, eso es lo que tenemos, eso es lo que podemos hacer y tenemos que hacerlo. El ciudadano verá el día domingo cuál va a ser su decisión; pero, confiamos en que esta vez el voto sea positivo, que no haya un índice tan alto de votos blancos y nulos, porque eso les resta legitimidad a los electos", expresó Hassenteufel.