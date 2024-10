"Hasta en las guerras se respetan las ambulancias y al personal médico y eso no está pasando hoy día"; María Renee Castro por bloqueos del evismo

Los bloqueos del evismo que cercaron Cochabamba, Oruro y La Paz desde hace 14 días, fueron escalando su violencia al grado de provocar daños en las ambulancias y dejar heridos no solo a policías, sino también al personal médico que buscada socorrer a los lesionados tras los ataques, incluso a los mismos bloqueadores y a la población de las comunidades que quedaron cercadas.

" Hasta en las guerras se respetan las ambulancias y al personal médico y eso no está pasando hoy día", manifestó la ministra en conferencia de prensa, tras visitar a los heridos en la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba.

Agregó que, si los bloqueadores no dejan pasar ni siquiera al personal a pie, incluso, los mantienen retenidos en el lugar y afuera de las ambulancias.

"Si no dejan pasar al personal médico, están poniendo en riesgo la salud en su municipio, no le están garantizando la alimentación. No solo ponen en riesgo a los que están en los bloqueos, a los que quedaron varados, ponen en riesgo la salud de su municipio", declaró.