Hay 24 leyes bloqueadas en el Legislativo en medio de la crisis judicial

La Cámara de Diputados tiene 24 proyectos de ley congelados. Desde marzo no sesionan ni hay debate porque persisten acciones legales contra el relevo de magistrados q ue optaron por extenderse en sus cargos de manera indefinida, o hasta que se elijan a sus sustitos.

Los diputados de la oposición y de la facción del MAS que promueve el retorno de Evo al poder responsabilizan a la “estrategia judicial” que estaría aplicando el Gobierno para gobernador sobre la base de fallos y no de acuerdos de orden político.

En el grupo de las normativas bloqueadas están préstamos internacionales por más de $us 700 millones, una cifra que sube subiendo porque esta semana el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un fondo de $us 250 millones para desastres naturales. El Gobierno no puedo usarlos sin aprobación del Legislativo.