Hay 5 partidos en riesgo de perder personería por estatutos y otros 4 deben elegir dirigencias

“Se dio plazo para la adecuación de estatutos, ya hay algunos que prácticamente no han cumplido con adecuar sus estatutos como manda la ley 1096 (…). Los partidos que no se actualicen no van a poder participar en las elecciones si no están adecuados a la Ley 1096 (Ley de Organizaciones Políticas)”, explicó la vocal, Dina Chuquimia.