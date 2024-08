Hay arcistas y evistas que apuntan a Andrónico para unir a un MAS dividido

¿A la Vicepresidencia?

“Hermano Andrónico, nosotros, las organizaciones sociales, en Huanuni, lo hemos nombrado para que él sea nuestro candidato a Vicepresidente, y hoy las organizaciones sociales mantenemos esa invitación, seguros de que puede ser un líder para la silla vicepresidencial. Pero no se equivoque, el evismo, el ala radical nunca lo ha querido al compañero Andrónico para que conduzca y sea líder a nivel nacional”, afirmó el dirigente de los interculturales arcistas, Vidal Gómez.



Las palabras de Gómez tocaron las fibras más íntimas del bando radical del MAS, que en coro salió a rechazar la provocadora invitación al senador chapareño Rodríguez y dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Dirigentes y legisladores descartaron, a nombre de Andrónico, cualquier posibilidad de considerar esa invitación de los arcistas.



Para el senador evista, William Torres, la invitación de los arcistas a Andrónico es un “absurdo” ya que él “no está en ninguna carrera electoral” y menos para hacer una dupla presidencial con Luis Arce.



“El presidente del Senado (Andrónico Rodríguez) se ha caracterizado por ser un hombre altamente orgánico, de modo tal que las invitaciones de particulares (…) ciertamente son irrisorias, no tienen ningún sustento y, por supuesto, merecen el repudio y rechazo”, afirmó el senador Torres.



Para los interculturales del Chapare, la invitación a Rodríguez es una estrategia para confundir y dividir a los evistas. “Nuestro hermano Andrónico está firme y comprometido con el proceso de cambio a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales”, dijo el dirigente Juan Mamani a radio Kawsachun Coca.



Y así, fueron varias voces desde el Chapare que hablaron a nombre del presidente del Senado en sentido de que él no va aceptar ninguna invitación venga de donde venga porque él es “orgánico” y leal a Evo Morales y a los cocaleros de Chapare.



Hasta la fecha el senador Rodríguez no apareció ante los medios para emitir su postura sobre este tema, que surge tras la sanción y promulgación de la ley que anula las elecciones Primarias.



Días atrás, el senador evista, Leonardo Loza (MAS), calificó como “traidores al pueblo, al instrumento político, a nuestro proceso de cambio” a los que aprobaron la ley que anula las Primarias. Para el ministro de Obras Públicas y dirigentes arcistas, esos calificativos fueron dirigidos contra el presidente del Senado, instancia que sancionó por más de dos tercios esa ley.



Para Montaño, el ministro inamovible del gabinete de Luis Arce y el más observado por los propios arcistas, el bloque radical sufrió una fractura tras la aprobación de la Ley que anula las Primarias. “Dice el senador Loza: ‘algún rato se aclarará. Alguien de nuestro lado está viabilizando la anulación de las Primarias’, se refiere al senador Andrónico Rodríguez (…) es claro que hay una división del ala evista”, sentenció Montaño.