Hay bolivianos en Argentina que ahora explotan a los recién llegados

En Argentina, la mayoría de los bolivianos que buscan días mejores son explotados con trabajos forzosos. Hay residentes que explotan a sus propios compatriotas. Son engañados en suelo nacional con ofertas laborales y luego son llevados a Argentina para que sean parte de una brutal red de tratantes que los obligan al trabajo no pagado. La Cancillería de Bolivia, mediante los consulados, recibe denuncias para evitar que la comunidad boliviana en ese país sea sometida incluso a condiciones de esclavitud.

Cruzan la frontera pensando que vendrán días mejores. Saben que van a Argentina a trabajar, pero lo que no saben es que serán explotados con trabajos forzosos con muy poca remuneración económica, incluso sin pago. En el vecino país, hay muchos varones y mujeres bolivianos que sufren este tipo de abuso. En un número menor hay víctimas de la explotación sexual.

Los bolivianos que llegaron hace más de 20 años a Argentina tuvieron la suerte de montar su propio negocio textil. No les fue fácil. Pasaron días de puro trabajo. Parte de estos ahora “empresarios” apelan al trabajo forzoso de sus propios compatriotas.

Las redes de trata y tráfico de personas buscan en Bolivia a ciudadanos de escasos recursos y les ofrecen trabajo en Argentina con buenas condiciones. Aceptan y se van a la frontera. La mayoría son jóvenes. Hay tres puntos para el paso a Argentina: Villazón, Yacuiba y Bermejo. Los dos primeros son los más utilizados, ya que existen rutas alternas ilegales al paso migratorio. Muchas de las víctimas no cuentan con documentos. Es más, algunos no tienen un certificado de nacimiento. Eso es como si no existieran.