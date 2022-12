Hay bolivianos varados por la crisis en Perú y pérdidas millonarias por exportaciones

Perú ingresó a su onceavo día de conflicto . La crisis del vecino país afecta a Bolivia por las pérdidas millonarias en las exportaciones y también porque existen turistas bolivianos varado en el lado peruano. La Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) calculó ayer al menos 20 millones de dólares de afectación económica porque los camiones que llevan carga boliviana a Perú no pueden pasar la frontera.

Por su parte, Patón informó que existen turistas bolivianos atrapados en vías peruanas, sobre todo aquellos que fueron a la ciudad de Cusco. “Están pidiendo ayuda, por lo que nosotros hemos pedido al Gobierno que den esa facilidad para que los escolten a los buses y puedan llegar a sus destinos, porque ahora no sabemos cómo vamos a cruzar, no los dejan pasar y no tienen qué comer los turistas”, afirmó Patón.