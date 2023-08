Hay comunidades en Potosí y Oruro que cobran para el paso de vehículos robados

Es en el sur del salar de Coipasa donde empieza el negocio. Los motorizados llegan hasta las comunidades de Lacaya y Tres Cruces para la venta de los vehículos. La operación no dura mucho. No hay saludos y solo se realiza las verificaciones del producto. Una camioneta Hilux de Toyota modelo 2022 puede ser cambiada por hasta tres ladrillos de cocaína purificada. Cada ladrillo tiene un kilogramo de la droga y en Bolivia cada kilo puede llegar a costar hasta $us 2.500. Esa misma camioneta puede ser vendida en $us 7.000. Y es con ese precio referencial que llega a las ferias del país. Luego, ese mismo motorizado es vendido en ciudades capitales en $us 14.000.