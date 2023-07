Hay contaminación cerca de dos represas que proveen agua potable a La Paz

Aguas de color naranja están expuestas en la microcuenca de Hampaturi, en la ciudad de La Paz. Esas aguas tienen una cantidad elevada de ácidos y metales, y están a punto de ingresar a una de las represas que alimenta de agua potable a la sede de Gobierno. Esas aguas están contaminadas porque la actividad minera no tiene límites y ese negocio por el oro está a un paso de afectar a salud de la población urbana de La Paz.

Dos represas que abastecen de agua a la sede de Gobierno están rodeadas de la extracción minera. El control llegó tarde, aunque si bien aseguran que el agua potable de la ciudad paceña no está todavía contaminada, sí tiene niveles de ácidos. Se conformó una comisión que hará seguimiento a los estudios especializados para detectar si existen más afectaciones al líquido vital.

Todavía no van a la represa

Estas aguas superficiales, clasificadas como no aptas para el consumo por estar dentro de la categoría C, requieren de un tratamiento exhaustivo antes de ser utilizadas. Aunque los puntos de muestreo se encuentran fuera del sistema de represas, el estudio reveló que existe una infiltració n considerable de agua desde las bocaminas, lo que podría afectar la calidad del agua almacenada en los embalses.

El estudio de la UMSA insiste en que, aunque estas aguas ácidas no llegan directamente a los embalses, se han detectado filtraciones que ponen en riesgo la calidad del agua utilizada para consumo y actividades agrícolas.

Micaya es una de las comunidades que es parte de la microcuenca Hampaturi. Sus pobladores están alarmados y preocupados, ya que hace tiempo denunciaron que el agua en esa zona está contaminada y que afecta a su salud y a su ganado. “No nos hicieron caso. El agua acá es anaranjada, se nota que está contaminada y sobre eso debemos caminar. No hay quién se haga cargo. Yo sufro, mis ganados se mueren”, reclamó uno de los comunarios.

Sin embargo, no solo es un caudal de agua contaminada a causa de una mina abandonada, sino que pasa a pocos metros de Hampaturi, la represa que abastece de agua a la cuidad de La Paz, y que de acuerdo a los comunarios también estaría contaminada.

En la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), que es la encargada de la gestión hídrica y de saneamiento en La Paz, afirman que conocen el caso y que los residuos mineros se envían lejos a través de una conexión de tuberías. La empresa asegura que el agua que se distribuye en la ciudad de La Paz no tiene residuos producto de la minería.

Durante la inspección se realizó una muestra del agua que, según el reporte preliminar, marca un ph de 3 que indica una contaminación por ácidos. El pH se mide en una escala de 0 a 14. En esta escala, un valor pH de 7 es neutro, lo que significa que la sustancia o solución no es ácida ni alcalina. Un valor pH de menos de 7 significa que es más ácida, y un valor pH de más de 7 significa que es más alcalina.

El secretario de Gestión Ambiental de la Alcaldía de La Paz, José Galindo, informó que en la represa de Hampaturi se realizó una inspección en siete puntos y se encontraron vulnerabilidades más no contaminación directa.

“Ya hicimos un primer análisis rápido de la situación, hemos podido verificar que existen actividades mineras alrededor de estas dos represas, sin embargo, no se han podido constatar ningún tipo de contaminación directa a las mismas, eso no quiere decir que dejemos de lado o no estemos en alerta porque se viene una época de lluvias”, detalló Galindo.