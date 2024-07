Hay dos leyes para elegir Fiscal y, sin acuerdos, Arce puede elegir el relevo

El 9 de octubre concluye el mandato del fiscal general, Juan Lanchipa Ponce . Antes de esa fecha, la Asamblea Legislativa debe elegir a su sucesor , pero no se avizoran acuerdos. De hecho, se han aprobado dos proyectos de ley —una en Diputados y otra en el Senado— para que se haga ese revelo.

Eso sí, sin una norma transitoria que regule esa elección, el presidente Luis Arce puede designar a un fiscal hasta que se elija al titular. Entre los legisladores la percepción no apunta a los acuerdos debido a la polarización que golpea, especialmente, al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

El legislador afirmó que el proyecto de ley que se está trabajando en la Cámara de Diputados también fue enviado al Ejecutivo. Se trata de validar aspectos presupuestarios para llevar adelante la elección del próximo fiscal. “Entendemos que el Senado, aunque existe un vacío que ellos no enviaron a una consulta que se debería realizar por el conducto regular. A penas nos llegue la consulta y el proyecto de ley aprobado en Senado, podríamos ver la manera de fusionar, eso no está descartado”, aseveró Mamani.

“Así como el Gobierno prolongó el tiempo de las autoridades de la corte (magistrados) más alta del país pasará lo mismo con el cargo del fiscal. Si Arce no tendrá con los dos tercios no se arriesgará a que se elija a una autoridad que no esté en la línea de Gobierno” consideró el especialista.