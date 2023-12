Hay incertidumbre por la debilidad institucional y las tensiones políticas

Las previsiones para 2024 no reflejan optimismo. Políticos y profesionales de distintas áreas alertan de complicaciones por efecto de la debilidad institucional del Estado y señales económicas controvertidas, además de la de las debilidades institucionales.

La senadora Patricia Arce, de la facción evista del MAS, aseguró que el tema más complicado en 2024 será “el económico y el de justicia. No hay prueba clara ni garantía de poder acudir a una justicia pronta, oportuna y gratuita”. “Lo otro, aunque nos digan que todo está bien, lamentablemente en las calles la realidad es completamente distinta”, señaló Arce.

“Estamos cerca de las elecciones y esta pelea interna dentro del MAS perjudica demasiado, porque no deja que la prioridad del Gobierno sea Bolivia. Más se preocupan de las elecciones de 2025 y Lucho (Arce) ha dejado de lado su obligación de cuidar a la población boliviana, la estabilidad económica, social y política de nuestro país”, mencionó.

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan redondea dos ejes que vaticinan los grandes problemas que enfrentará el país en 2024. “Lo más difícil que enfrentará el país es la crisis económica, porque la desinstitucionalización del Estado no permite que haya eficiencia ni transparencia en los órganos públicos, principalmente en el Ejecutivo”.

En este momento, dijo, el Estado está administrado solo por el Poder Ejecutivo y tiene muchos problemas porque los otros tres poderes, principalmente el Judicial y el Legislativo, están totalmente desinstitucionalizados y por eso no podrán avanzar los procesos de todos los proyectos económicos que se tienen.

“Los organismos internacionales, más allá de que se apruebe el Presupuesto por decreto requieren garantía y estabilidad. No son préstamos a corto, sino a largo plazo. El Estado no ofrece garantías y ahí también tendrá problemas. Se seguirá echando mano a los Bs 25.000 millones de la Gestora Pública de Pensiones y en ese escenario no habrá estabilidad económica”, puntualizó.