Hay legisladores del MAS que plantean investigar a Aguilera y este no teme procesos en su contra

Escucha esta nota aquí

Un grupo de legisladores del MAS plantea investigar al excomandante de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, por tres casos: autos robados en Chile, el proceso "irregular" de egreso de los cadetes de la Academia Nacional de Policías (Anapol) y principalmente por la supuesta protección al narcotráfico tras la muerte de tres uniformados en Santa Cruz.

El diputado oficialista Ramiro Venegas dijo que en el caso de la Anapol también está implicado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Sin embargo, el fiscal departamental Williams Alave habría rechazado la demanda y ahora piden su renuncia por "encubrir hechos que afectan al Estado".

"Vamos a motivar las investigaciones contra Aguilera. Un grupo de diputados estamos pensando hacer una investigación porque no pueden irse contentos con mucha platita y nadie diga nada. Él tiene un proceso pendiente por el tema de la Academia. Hay muchas cosas y esperamos que a partir de su destitución no se siga manipulando la justicia porque hasta ahora no nos aceptó el fiscal Williams Alave. Hay una suerte de manoseo de la justicia", declaró en contacto con EL DEBER.

Por su parte, el jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe manifestó en Erbol que no cree que la Policía inicie las pesquisas contra Aguilera ya que el nuevo comandante Orlando Ponce fue su subalterno.



Agregó que Ponce debería ser de otra promoción porque continuará la misma línea de Aguilera, pues sería el segundo hombre en la estructura que dejó el excomandante.



Los exministros de Evo Morales y los asambleístas del partido azul respaldaron la decisión del presidente Luis Arce, sin embargo esperan los resultados de la nueva autoridad. Todavía insisten que Del Castillo sea alejado del Gobierno.

Ayer, antes y después del acto de posesión del mando policial, Aguilera afirmó que es un policía honrado que no teme a los futuros procesos en su contra. Aseguró que no hay motivos para investigarlo, al contrario, dijo que deberían aplaudirlo.

"Estoy seguro que hice una gestión transparente, idónea y sobre todo humana. (...) Soy un policía honrado. No hay razón para que me investiguen lo que hay es razones para que nos feliciten", aclaró a los medios.