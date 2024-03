Hay menos mujeres aspirantes a magistradas y el TSE demora el calendario

Sin embargo, el problema es en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pues la representación es departamental y debe cumplirse con la paridad de género. Según los datos de la comisión mixta de Constitución en el TCP hay 34% de participación femenina; mientras que en el TSJ el porcentaje es menor y llega a 25,5%, cifras que preocuparon no solo a legisladores, sino a los veedores .

No solo el tema de la equidad de género, la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) alertó también de los plazos dado el tiempo que tienen para revisar 715 sobres con los requisitos que deben cumplir los postulantes. La coordinadora, Sandra Verduguez, dijo que llegado el momento no se podrá cumplir con la participación femenina. “Esto puede deberse a diversos factores, uno de ellos es la violencia política que se ejerce contra mujeres que llegan a ser autoridades. Quiere decir que las mujeres no encuentran un espacio que les permita ejercer su autoridad, ser consideradas sus opiniones, ser tomadas en cuenta”, lamentó ayer Verduguez.