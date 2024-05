¿Hay nepotismo si la esposa del diputado Mercado trabaja en Entel? La empresa no depende del Legislativo, responde el aludido

La esposa del diputado Jerges Mercado trabaja en la telefónica estatal Entel y eso ya es “nepotismo”, aseguró el diputado José Manuel Ormachea de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC). El aludido respondió y negó esta contravención.



“Que yo sepa, Entel no depende del Órgano Legislativo; que yo sepa Entel es una Sociedad Anónima y cualquier persona, sea o no sea familiar, o tenga alguna relación con algún diputado, si ha entrado por la vía legal no tiene ningún obstáculo de trabajar allí”, declaró el legislador quien presidió la Cámara de Diputados en 2023.



Además, Mercado afirmó que no está concentrado “en buscar pelos a la leche” y que su prioridad no tiene que ver con estos temas sino en “salvar” las elecciones Judiciales. Lo dijo para cerrar la respuesta respecto a la denuncia planteada por Ormachea.



Más temprano, el legislador opositor había señalado que la esposa del diputado Mercado, María Esther Chávez Antelo, es gerente nacional de Asuntos Legales, Jurídicos y Societales de la estatal Entel. Explicó que llegó a ese cargo a merced de la Orden de Servicio 028/2023.



Ormachea dijo que el nombramiento coincide con el periodo en el que Jerges Mercado era presidente de la Cámara de Diputados. Según la escala salarial de esa compañía, el cargo está dotado de un salario de Bs 28.000.



“Me va a decir que tiene derecho al trabajo, la señora debe ser muy buena gente, yo no tengo nada contra su familia, pero en mi labor de fiscalización, por supuesto, tengo que parar las orejas”, declaró el diputado.



“No parece correcto que, habiendo miles de profesionales capaces en las calles, no tengan la oportunidad como la tiene una casta que controla el poder”, sostuvo Ormachea.



De acuerdo con el legislador, la esposa de Mercado llegó al cargo tras la destitución de Javier Castro Zaconeta, justamente en agosto de 2023, tras la celebración de una fiesta con bebidas alcohólicas y strippers en instalaciones de la telefónica.



La telefónica nació en 1965 como una empresa mixta; en 1995 la empresa italiana Telecom se hizo con el 50% de la compañía en el contexto de la llamada capitalización de las empresas estatales. El 1 de mayo de 2008, Entel se nacionalizó con el Decreto 29544 y el Estado obtuvo el 97% de las acciones de la empresa.