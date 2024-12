Hay orden de captura contra Evo; la fiscal pide seis meses de cárcel y revela temor

Evo Morales tenía una orden de aprehensión desde el 16 de octubre, pero ayer recién se hizo pública su imputación por el delito de trata agravada con un pedido de seis meses de prisión preventiva. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que ocultó la noticia de orden de captura contra el expresidente por seguridad de policías y fiscales, ya que no pudieron llegar a la dirección de la vivienda de Morales en el trópico de Cochabamba y tuvieron que emitir un edicto porque no se llegó al domicilio del líder cocalero.

“El día de hoy (ayer) se ha presentado la imputación formal por el delito de trata de personas. Existe y ha existido la orden de aprehensión para estas dos personas porque incumplieron al no presentarse el día que fueron citados”, afirmó Gutiérrez en la ciudad de Tarija.

La investigación fiscal contra el exmandatario y la madre de la supuesta víctima se inició el 26 de septiembre de este año en la Fiscalía Departamental de Tarija, inicialmente con una orden de aprehensión contra Morales, quien no se presentó a prestar su declaración informativa.

Gutiérrez mencionó que informes de la Policía Boliviana y de Inteligencia dan cuenta que no lograron dar con el domicilio del exmandatario en el municipio de Villa Tunari y en la localidad de Lauca Ñ , ambos en el trópico de Cochabamba, por los riesgos técnicos y operativos de los funcionarios policiales debido a la falta de seguridad y la resistencia organizada en el lugar.

“Antes no lo hice público porque los informes entregados por la Policía Boliviana, a través de sus diferentes unidades, indicaban que existían amenazas de diferentes tipos. Yo no quería ser cómplice de eso, ya que respetamos la vida y así lo establece la Constitución Política del Estado. Por eso no hemos hecho público el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales y la señora Idelsa Pozo (mamá de la supuesta víctima)”, detalló la fiscal departamental tarijeña.