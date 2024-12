Hay resignación en la ALP para tratar el PGE 2025, sin ajustes

A menos de dos semanas de que se decrete receso parlamentario por fin de año, la Cámara de Diputados no garantiza la aprobación del proyecto de ley 003/2024-2025 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el mismo que tuvo algunos ajustes en la Comisión de Planificación de esa instancia camaral.

El presidente de Diputados, Omar Yujra, del bloque arcista, aseguró ayer que se convocará a sesión camaral entre el miércoles y jueves de esta semana, entre tanto, los evistas, no terminan de reconocer su directiva como legal, esperan respuestas a sus recursos judiciales y guardan en reserva si permitirán que se instalen sesiones camarales.

En cambio, a la oposición parlamentaria no le extraña que la directiva camaral no garantice la realización de la sesión camaral y ve “una jugada” maquinada entre el Gobierno y el presidente de Diputados, “para que no se lleve la sesión correspondiente”, y que el PGE 2025 se apruebe por decreto como el año pasado.