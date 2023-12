Hay revocatorio contra Arce, pero el plazo para las firmas está casi extinto

Los periodistas le preguntaron si es que el peticionante conocía y efectivamente fue notificado, porque desde julio hasta ahora esta decisión no se hizo pública. Vargas ratificó que “esta resolución fue notificada, según resolución de la secretaría de cámara el 8 de agosto de 2023. En esa notificación se le hizo conocer el formato de libros, el porcentaje y la cantidad de firmas que debe conseguir. Ya es responsabilidad del promotor proceder a la recolección. No sabemos si es que este proceso se llevó o se está llavando adelante”.

Ante otra consulta periodística, el vocal complementó que este plazo es “improrrogable” y luego de que fenece el plazo el caso se archiva. No precisó si se hizo seguimiento de la entrega de libros “porque aún estamos en una fase previa, nosotros entregamos el formato de los libros, capacitamos a los promotores sobre cómo se deben llenar los libros y hasta ahí. En este caso, cumplimos el procedimiento”.

Esto porque, según su cálculo, necesita $us 236 mil para la impresión de 22 mil libros y la logística que implica hacerlos firmar en los nueve departamentos y obtener el 25% del padrón electoral; es decir 1.782.769 firmas y huellas para llevar a un referendo de revocatoria de mandato a las primeras autoridades del país.

Juan Villca, viceministro de coordinación con los movimientos sociale s, señaló que estas acciones buscan desestabilizar la gestión del presidente Luis Arce. Sin embargo, estamos atentos, haciendo seguimiento al proceso y consideramos que no prosperará”.

El diputado del MAS, ala arcista, Froilán Mamani, señaló que “el hecho de que se admita no quiere decir que se revocará a nuestro hermano presidente elegido constitucionalmente. En este momento tiene el apoyo social, de todas las organizaciones sociales, de la juventud por el trabajo que viene realizando. Querer afectar su gestión, donde avanza la industrialización no se va a dar. Quieren desgastar, perjudicar la gestión. No lo vamos a permitir”, dijo.