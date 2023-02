Hay sello azul contra Revilla en la Interpol

Hasta el momento las investigaciones de la Fiscalía lograron establecer que cada bus tendría un costo real de $us 60.480, pero el municipio de La Paz habría pagado $us 153.099, con un presunto sobreprecio de $us 92.619 por cada vehículo adquirido a la empresa Fabros Motors S.R.L. Se presume que hubo un sobreprecio total de cerca de Bs 26.722.157.