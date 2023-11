Hay tres ministros reprobados y no hay señales para ajustar el gabinete

Los sectores sociales aliados de Luis Arce evalúan al del gabinete ministerial. Por ahora, hay tres ministros que fueron aplazados: Remmy Gonzales, de Desarrollo Rural y Tierras; Edgar Montaño, de Obras Públicas, y Rubén Méndez, de Medio Ambiente y Agua. Mientras, estas organizaciones aprobaron a los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, ambos observados por el ala evista. El vocero presidencial, Jorge Richter, dijo que Arce no mostró “intenciones” ni “señales” de hacer cambios en su equipo.

El cabildo del 17 de octubre, que tuvo lugar en El Alto, concluyó que Arce debe ajustar el gabinete. El mandatario presentó su informe el miércoles y no mencionó nada sobre los ajustes a su equipo, pero aseguró que cumplirá con las resoluciones de ese cabildo alteño.

Armin Flores, secretario de Actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), explicó a EL DEBER que los tres ministros reprobados no cumplieron con las expectativas del Pacto de Unidad y que no coordinaron con estos sectores. El dirigente dijo que la decisión de cambiar ministros depende del mandatario, pero señaló que hay un “plazo moral” para hacerlo, debido al mandato que salió del cabildo de El Alto.

No hay cambios a la vista

El portavoz presidencial, Jorge Richter, aseguró ayer que en el Gobierno no conocen sobre un posible cambio de gabinete ministerial, después de que surgieran versiones de un probable ajuste en el equipo de colaboradores de Arce en el comienzo de su cuarto año de gestión gubernamental.

“No hemos conocido absolutamente ni comentarios ni intenciones de que puedan existir cambios en el gabinete; ustedes sí saben que el actual Canciller va a tomar funciones en la CAN (como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina) y está pronto a asumir las mismas, entonces, seguramente allí el Presidente tomará una decisión para determinar quién será la persona que sustituya al canciller Rogelio Mayta ”, afirmó ayer Richter durante una entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER-Radio.

El funcionario añadió sobre el tema: “Pero, después, un cambio mayor en el gabinete, pues, es algo que seguramente el Presidente evalúa en forma muy reservada y en absoluta reflexión personal, nosotros no tenemos conocimiento, no le podría informar, salvo esto que le acabo de mencionar (referido al del canciller Mayta)”.

El cabildo de las organizaciones sociales, planteado para responder al congreso del MAS que Evo Morales protagonizó en Lauca Ñ, resolvió “evaluar y ajustar el gabinete ministerial, viceministerios y otras dependencias del Estado con autoridades con conciencia, convicción y compromiso político, que respeten las conquistas del movimiento popular, que no saboteen al Gobierno y que no roben al pueblo” . La moción fue aprobada en el contexto de las rupturas que se dieron al interior del MAS.

Amalia Yanarico, dirigente de las mujeres interculturales, coincidió con Flores sobre las observaciones a los tres ministros. La intercultural dijo que estas autoridades no cumplieron con la coordinación con sectores sociales. “Estamos apoyando a nuestro hermano Lucho (Arce) y le dijimos que él no está solo. En el cabildo (de El Alto) se dieron algunos mandatos, entre ellos, los ajustes a su gabinete. Hay tres observados y (Arce) deberá revisar ese tema. No hay un plazo, pero ya vimos que se cambiaron viceministros y algunos directores (de ministerios)”, explicó Yanarico.