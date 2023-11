Héctor Arce califica de "estúpida" la propuesta de Richter de ir a juicio ordinario y anuncia proceso penal

El diputado presentó un audio en el que se escucha supuestamente al gerente de TV OFF confesando que Valentina Richter cobra cuatro mil bolivianos por treinta segundos de publicidad en el programa "Mala mente".

“Jorge Richter me cree ingenuo, ¿no? Tarda seis días para hacer una propuesta estúpida, así lo vamos a llamar, porque hoy estamos frente a un gobierno corrupto, frente a un gobierno que protege, blinda, encubre a los delincuentes que le están asaltando a la plata del pueblo boliviano”, criticó Arce.

“Esta su cartita para mí no es más que un panfleto que no tiene ningún valor. Si usted, así como habla de muchas cosas, que es académico, que tiene principios éticos y morales, si tuviera algo de decencia, debería presentar su renuncia irrevocable al cargo de vocero oficial de este gobierno porque no le creemos. Se ha convertido en un pataco más que hay acá en la plaza de San Antonio”, añadió.