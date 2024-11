Héctor Arce es aprehendido y acusa al Gobierno de orquestar un 'secuestro'

El diputado Héctor Arce, del ala 'evista' del MAS, fue aprehendido la mañana de este miércoles y trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Cochabamba.



Según Arce, su aprehensión responde a una denuncia por presunto uso indebido de influencias; pero él asegura que se trata de una persecución política dirigida por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y el presidente del Estado, Luis Arce.



“Me siento secuestrado. Esto no es una detención, es persecución política. He recibido amenazas constantes y mi familia ha sido víctima de agresiones. Esto es una represalia por pensar diferente”, declaró Arce mientras era conducido a la Felcc.







El diputado apuntó directamente contra Edgar Montaño, acusándolo de utilizar "matones" para amedrentarlo. “Esto es obra de Montaño. Él ha enviado gente para perseguirme en el aeropuerto, la terminal y hasta en la calle. Ahora me tienen aquí, sin mostrarme siquiera una denuncia formal. Es un abuso de poder, es realmente vergonzoso”, afirmó.



Arce también aseguró que durante el procedimiento no se identificó formalmente a los agentes que lo aprehendieron y señaló que la acusación de uso indebido de influencias es falsa.