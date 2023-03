Héctor Arce sobre el caso ABC: "Hay intromisión (del ministro Lima) en la investigación

"El ministro (Iván) Lima es el que hace de juez, investigador, fiscal, abogado de oficio de la empresa china, etc., y eso no está bien, hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo. Parece que Lima se informa antes de todo y da a conocer de manera irresponsable lo que está pasando en el proceso", aludió el diputado.

En esta línea reconoció que las declaraciones de Lima en las que descarta responsabilidad en el proceso de parte Henry Nina , director de la ABC, son anticipadas y no corresponden.

"Es intromisión, injerencia en el proceso de investigación del Ministerio Público. Él ya libra de toda responsabilidad a Nina, pero en todo caso son el juez y el Ministerio Público los que deciden si lo incorporan o no en el proceso", arremetió.

El diputado también admitió que está siendo hostigado y amedrentado, no solo por las redes sociales.

Sobre la aparición del dinero, afirmó que algunos utilizan ese recurso para decir que no hay daño económico, y que por tanto no se cometió delito, a fin de que el caso se cierre, "pero no es posible porque nosotros hemos denunciado cuatro hechos irregulares".