Henry Nina analiza dejar la ABC: “No me aferro al cargo, no tengo por qué”

“Sigo siendo presidente ejecutivo (de la ABC). No hay que perpetuarse en el cargo . Siempre hay que dar oportunidades a otros compañeros”, manifestó en contacto con medios de comunicación paceños

Nina dijo haber sido discriminado por el diputado del MAS Héctor Arce, que ha observado que “un campesino” esté al frente de la ABC. A lo que indicó: “He podido manejar, lo que he podido, honestamente, dignamente”.

El presidente de la ABC insistió en que es bueno dar espacio a otros y no quedarse en un cargo público para siempre.

“No hay que perpetuarse en un cargo. A veces, la ambición puede llevarlos a un fracaso. Yo no soy como ellos, que están todo el tiempo (buscando un cargo)… Por ejemplo, este diputado Héctor Arce ha sido alcalde, ha sido asambleísta, otra vez alcalde, ahora (está) de diputado. Toda su vida ha vivido de la función pública, por eso no quieren dejar (el cargo público). No hay que ser vicioso”, afirmó Nina.