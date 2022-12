Henry Nina niega acusaciones de presunta corrupción y aduce que es un "plan para desprestigiar la gestión de Lucho y David"

“Me he sometido y me someteré a la justicia y a las investigaciones; estoy abierto, no hay nada que ocultar. Henry Nina estaría preocupado si una de sus acusaciones sería verídica. Henry Nina está tranquilo, está trabajando con sinceridad, honestidad", manifestó.



“Mi hermano trabaja 12 años en Sedcam del departamento de La Paz, en la maestranza de la ciudad de El Alto. Es personal mecánico de la Gobernación de La Paz”, señaló sobre supuestos palos blancos.