Henry Oporto, director de la Fundación Milenio: “La pandemia afectó negativamente las condiciones de vida del boliviano”

La pérdida de capital humano no es solo la muerte de personas a consecuencia de la crisis sanitaria, también influye la precarización del empleo, es decir, el impacto de la crisis económica y social que se ha desatado con la pandemia. Además, se ha prolongado en el tiempo porque la economía boliviana está muy deteriorada, frenada, está creciendo a tasas muy bajas. Eso provoca la reducción de la capacidad de las empresas para crear nuevas fuentes de empleos, sobre todo los formales y de calidad. A eso llamamos precarización del empleo o un deterioro laboral porque esto supone pérdida de ingreso para la gente. El empleo informal en el país está en el 80%. Eso significa trabajadores que no cuentan con seguro de salud, no perciben jubilación y, por supuesto, con peor remuneración.