Hermano de Jeanine: "Pedimos lo justo y lo correcto: que mi hermana se defienda en libertad"

Juan Carlos Áñez, hermano de la expresidenta Jeanine Áñez, convocó para esta noche, a las 19:00, a una vigilia en el atrio de la Catedral cruceña, para exigir que tanto su hermana como el resto de los presos políticos que tiene el gobierno de Luis Arce, puedan defenderse en libertad.

En contacto con EL DEBER, Juan Carlos dijo que la situación que vive su familia es complicada: "Toda la familia está muy preocupada por la situación que se está viviendo. Hay mucho sufrimiento por las injusticias, por el abuso, por la ilegalidad y por todo lo que está padeciendo nuestra hermana Jeanine".

Juan Carlos Áñez manifestó que aún no ha podido hablar con su hermana. "Ojalá hubiese sido posible porque nos daría más tranquilidad escucharla y que ella nos escuche a nosotros, pero hasta eso le prohíben, no le permiten ningún aparato electrónico, ningún teléfono. Lo que hacemos es escribirle cartas, para que sus hijos puedan imprimir y llevárselas".

Juan Carlos Áñez dice que lo del día de ayer es un grito de auxilio de alguien que ya no puede más, que ya llegó al límite de su esfuerzo humano de poder aguantar tanto abuso. "Hoy he tenido contacto con sus hijos y con una hermana que viajó ayer a La Paz y nos tranquiliza que esté fuera de peligro. Pero siempre sigue la preocupación de lo que pueda suceder el día de mañana. Por eso es que nosotros no pedimos otra cosa sino que se haga lo justo y lo correcto: que mi hermana y los otros presos políticos puedan defenderse en libertad", resaltó.

Juan Carlos estuvo en La Paz hace 20 días, dice que lo último que conversó con Jeanine fue cuando se despidió de ella. "Le dije que no pierda fe en el Señor, que no decline su fe, y ella me dijo que lucharía hasta el último esfuerzo por mantener la fe y confiar en el Señor para salir libre", acotó el hermano de Jeanine.

Sobre la vigilia de esta noche en la catedral, Juan Carlos señaló que será un clamor al Señor. "Sé que nuestras plegarias van a ser escuchadas, y mi hermana y los otros presos políticos se defenderán en libertad", finalizó.