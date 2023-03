"Hermano Lucho, no estamos tan bien económicamente": Evo y Luis Arce estrechan las manos, ¿señal de unidad?

El líder del MAS resaltó que el espíritu de su partido es ser radical. "Hemos llegado al Gobierno con la posición radical, somos radicales, no conservadores. Primero, que las transnacionales no vuelvan otra vez a vendernos agua, luz, teléfonos. Entel era de los italianos. Para enfrentarlos tenemos que estar unidos, unidad no es por una pega, no es por un programita o una obrita. Unidad es defender la soberanía económica. Unidad para defender los servicios básicos", expresó.

Finalmente, resaltó que "las agresiones internas y externas, vengan de donde vengan, como movimiento político MAS-IPSP no nos vamos a rendir, que sepa el imperio norteamericano. Tanta lucha, tanta marcha, no puede ser en vano, vengan humillaciones, ofensas, campaña sucia, todo es mentira. Últimamente fui a Yungas invitado y me dijeron que fui en auto chuto. Cuando en ese carro he ido a recoger doctor honoris causa del Perú, qué mentira. ¿Será que Comunidad Ciudadana me ha perseguido? No creo. Alguien me persigue para informar a la derecha y que meta la pata con mentiras".