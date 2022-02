Hija de Áñez pide que relator de la ONU visite a la expresidenta y vea cómo la justicia boliviana es usada como instrumento de venganza

Escucha esta nota aquí

La independencia de la justicia boliviana está bajo la mira de las Naciones Unidas (ONU), que este 15 de febrero enviará al relator especial Diego García-Sayán, para examinar la situación del poder judicial en Bolivia.



En este escenario, Carolina Ribera Áñez, hija de la expresidenta Jeanine Áñez pidió a la oposición y al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) permitir que García –Sayán se reúna con su madre, a fin de conozca de cerca su caso y vea cómo el poder judicial es usado como un instrumento de venganza por el oficialismo.

Las declaraciones de Ribera fueron vertidas en los micrófonos del programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio. En la entrevista, Ribera contó la situación jurídica de su madre y su delicado estado de salud.

Advirtió que su madre está débil y agotada moralmente por el proceso judicial que le sigue el Ministerio de Público, que la acusa de haber planificado un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en 2019.

Ese año, Morales renunció a su cargo acorralado por las protestas en las calles que surgieron debido a las frustradas elecciones, que fueron anuladas al existir indicios de fraude. Al dejar el poder, Morales acusó que en el país hubo un golpe de Estado.

Este relato se vio reforzado con el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder, que tras asumir las riendas del país sigue insistiendo en la narrativa, llegando a procesar a exministros y a la propia exjefa de Estado, que está detenida en la cárcel para mujeres de La Paz.

“Nosotros, como familia, pedimos una audiencia con el relator García-Sayán, que tiene previsto varias reuniones con personeros del Gobierno y de la oposición. Quiero pedirle a la oposición que primero tenga una audiencia con mi madre; pues si no la ve y no escucha la denuncia de que la justicia está parcializada a este gobierno, es perjudicial para todos nosotros”, sostuvo Ribera.

La hija de la exmandataria sostuvo que la visita del relator es importante para poner al descubierto el uso político que hecho el Gobierno del sistema judicial. Por eso precisó que todos los opositores deben unirse y dejar que se conozca el caso de su madre.

A través de un comunicado de prensa, la ONU informó que García-Sayán llega al país para realizar una visita oficial al Estado boliviano a invitación del Gobierno. Su visitará será del 15 al 22 de febrero.

“El objetivo de mi visita es examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, la situación de la justicia en Bolivia, y poder contribuir a los esfuerzos de reforma en curso en el país” dijo García-Sayán.

Desde hace cuatro días, Jeanine Áñez está en huelga de hambre, denunciando la manipulación de la justicia toda vez que 22 recursos planteados por su defensa fueran rechazados. El Ministerio Público la acusa de ser una de las responsables del presunto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.

Lea también Politica Áñez pierde una nueva batalla legal e inicia histórico juicio en su contra Para hoy está previsto el inicio del juicio en contra de la expresidenta por el denominado caso golpe de Estado II. No tendrá privilegios de exmandataria. La justicia le negó ayer otro pedido de libertad

Lea también PAÍS Huelga de Jeanine Áñez despierta solidaridad en la oposición y críticas ante los “abusos” que sufre (LEA SU CARTA) Este jueves, la exmandataria afrontará el proceso en su contra por el caso ‘golpe II’. Suman los pronunciamientos en respaldo a la mujer, que permanece detenida desde hace 11 meses