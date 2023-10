Hija de Jeanine Áñez increpa a García Linera en un avión y este le da un manotazo

Si bien no se conoce la fecha en la que el video fue registrado, se hace público este lunes 23, cuando el Ministerio Público dio a conocer la acusación formal contra Jeanine Áñez en el caso Sacaba y Senkata: por genocidio, por el que pide 30 años de cárcel para ella.

“Los cobardes hacen leña del árbol caído. Me arrancaron de mi hogar, me despedazan desde el 13.3.2021. No hay ni habrá Justicia sin #JuicioDeResponsabilidades, ni sin Evo Morales ante el Tribunal que corresponde y que determine la verdad. La venganza del MAS es dictadura pura”, publicó Áñez en su cuenta de X.